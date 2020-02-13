Украинцы получат новые платежки за газ: что изменится и как платить

Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги – тарифы за топливо и его транспортировку будут считаться отдельно.

"Когда мы говорим, чтобы снова сделать одну платежку, мы говорим просто об удобстве потребителя. Мы сейчас общаемся и с транспортирующими компаниями, и с поставщиками, и пришли к тому, чтобы для удобства потребителей они получали эти две платежки на одном листе бумаги", – заявил на брифинге глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк.

По его словам, вернуться к старой форме квитанции за газ украинцы все равно не смогут. Это связано с тем, что поставщик и транспортер газа – разные компании, которые предоставляют отдельные услуги.

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"Платежка не может быть одна. Это две разные компании. У нас уже сейчас работает газовый рынок. Да, он не совершенен, но он будет улучшаться с каждым месяцем. Мы должны понять, что транспортировку осуществляет монополия. Мы же не можем прокладывать несколько сетей, но их нужно обслуживать. А поставщиков уже сейчас много и появляется много новых", – резюмировал глава НКРЭКУ.

Украинцы будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги – тарифы за топливо и его транспортировку будут считаться отдельно

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде собираются решить ситуацию, при которой людям, которые не пользуются природным газом, приходят счета за его доставку.

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