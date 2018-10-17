В Украине нужно срочно ввести "нулевую декларацию" и снизить налоговые ставки – Насиров

В Украине для значительно роста экономики и детенизации необходимо разработать новый Налоговый кодекс: снизить ставки, ввести налог на выведенный капитал, внедрить "нулевую декларацию" для юридических и физических лиц.

Об этом в интервью InterVizor заявил глава Государственной фискальной службы Украины (май 2015 - январь 2018) Роман Насиров. Чтобы легализовать теневые доходы, которые получены не преступным путем, политик предлагает уже в этом году ввести "нулевую декларацию". Таким образом физические и юридические лица смогут задекларировать средства, с которых они не платили налоги и "начать с нового листа".

"Критически важно сделать это по всей территории Украины для юридических и физических лиц. Это нужно сделать срочно, не оттягивая. Государству нужно видеть картинку, понимать, что происходит, собирать налоги… На руках у населения находится от $60 до $100 млрд. Это должно стать самой большой инвестицией от наших же граждан. И тогда сможем за 2-3-5 лет перезапустить экономику", - отмечает экс-глава ГФС.

Кроме того, Роман Насиров считает, что Налоговый кодекс нужно не переписывать, а разрабатывать заново. Причем заняться этим, уверен политик, должен не Минфин, а Министерство экономического развития и торговли. В документе должны быть прописаны экономические принципы государства, а каждый налогоплательщик должен понимать, кому и за что он платит.

"Не надо исправлять старый Налоговый кодекс. Нужно разработать новый документ, ознакомиться с лучшей практикой Европейского союза. Что касается Таможенного кодекса, здесь даже проще. В ЕС с 2016 года вступила в действие большая часть положений Единого для всех стран Евросоюза Таможенного кодекса. Я уже предлагал: не придумывайте велосипед, давайте примем Таможенный кодекс ЕС", - рассказал политик.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Роман Насиров предлагал ввести "нулевую декларацию" параллельно с налогом на выведенный капитал (должен заменить налог на прибыль). Тогда дополнительные средства от декларации ранее неучтенных доходов смогут покрыть недополученные доходы государства из-за отмены налога на прибыль.