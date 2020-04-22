В Украине несмотря на кризис подорожали квартиры: сколько стоит купить жилье
В Украине в первом квартале 2020 года подорожали квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках, динамика роста составила около 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Соответствующие данные привел Госстат во вторник, 21 апреля.
По данным службы статистики, жилье на первичном рынке прибавило в цене 7%. В зависимости от количества комнат показатели прироста составляют:
однокомнатные квартиры – 6,7%;
двухкомнатные квартиры– 6,4%;
трехкомнатные квартиры– 9,2%.
Вторичный рынок поднялся на 9,7%. Показатели роста цены на разные виды жилья достигли отметок:
однокомнатные квартиры – 13,4%;
двухкомнатные квартиры – 9,7%;
трехкомнатные квартиры – 6,7%.
В Госстате уточнили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории АР Крым, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за карантина спрос на аренду упал на 70%, квартиры на длительный срок упали в цене на 30%, а посуточная аренда – в два раза. Эксперты советуют: для тех, кто уже давно думал поменять съемное жилье, карантин – лучший период.
Отметим, что в киевском регионе аренда двухкомнатной квартиры стоит столько же, сколько снять четыре трехкомнатных на Волыни или Житомирщине.