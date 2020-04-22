В Украине несмотря на кризис подорожали квартиры: сколько стоит купить жилье

В Украине в первом квартале 2020 года подорожали квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках, динамика роста составила около 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Соответствующие данные привел Госстат во вторник, 21 апреля.

По данным службы статистики, жилье на первичном рынке прибавило в цене 7%. В зависимости от количества комнат показатели прироста составляют:

однокомнатные квартиры – 6,7%;

двухкомнатные квартиры– 6,4%;

трехкомнатные квартиры– 9,2%.

Вторичный рынок поднялся на 9,7%. Показатели роста цены на разные виды жилья достигли отметок:

однокомнатные квартиры – 13,4%;

двухкомнатные квартиры – 9,7%;

трехкомнатные квартиры – 6,7%.

В Госстате уточнили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории АР Крым, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за карантина спрос на аренду упал на 70%, квартиры на длительный срок упали в цене на 30%, а посуточная аренда – в два раза. Эксперты советуют: для тех, кто уже давно думал поменять съемное жилье, карантин – лучший период.

Отметим, что в киевском регионе аренда двухкомнатной квартиры стоит столько же, сколько снять четыре трехкомнатных на Волыни или Житомирщине.