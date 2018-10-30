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В Украине не смогут оспорить решение о повышении цен на газ: названа причина

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Государственная регуляторная служба Украины не может оспорить постановление правительства о повышении цены на газ для населения с 1 ноября.

В частности, закон об основах регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности не позволяет службе оспаривать принятые решения Кабинета министров, сообщают "Українські новини".

"По статье 29 этого закона мы имеем такие полномочия лишь в отношении решений служб, министерств, а в отношении решений Кабмина таких полномочий нет. Мы можем анализировать правительственные проекты лишь на стадии их подготовки. Если постановление принято и вступило в силу, полномочий оспаривать его у нас нет", – отметила глава службы Ксения Ляпина.

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Таким образом, регулятор лишь обратил внимание правительства на риски, которые несет постановление №867.

Основная претензия службы заключается в том, что порядок сбора Министерством финансов персональных данных потребителей газа (в том числе номер плательщика налогов, адрес, паспортные данные, которые предусмотрены документом) нарушает закон о персональных данных.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно решению Кабмина, с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения должна составить 8550 грн за 1 тыс куб м. Но уже с 1 января 2020-го может достичь 12 314 гривен.

Повышение тарифа на газ в Украине на 23,5% (до 8,55 грн за куб) называлось только первым шаг на пути к рыночным ценам. Ранее OBOZREVATEL рассказывал о деталях поэтапного роста цен на газ в Украине.

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Темы
Рынок газаЦена на газ
Место
Украина
Объект
Кабинет министров Украины
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