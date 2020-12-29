В Украине назвали регионы с самой высокой зарплатой

В Украине самые высокие зарплаты получают жители Киева – средний размер выплат достигает 17 582 грн.

Следом за столицей идут Донецкая область – 12 781 грн, Киевская – 12 172 грн, Днепропетровская – 11 980 грн и Запорожская – 11 894 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики по итогам ноября.

В то же время самые низкие зарплаты получают в Черниговской области – 9 615 грн, Херсонской – 9 738 грн, Волынской – 9807 грн, Житомирской – 9866 грн и Кировоградской – 10 005 грн.

В Государственной службе статистики отметили, что средняя зарплата официально трудоустроенных украинцев достигла 11 987 грн.

По сравнению с октябрем размер выплат уменьшился на 1,5%, однако по итогам года вырос на 12,2%.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Однако стоит учитывать, что инфляция составит около 7,4%. К примеру, если вы сейчас получаете 13 тыс. грн, то в следующем году зарплата должна составить около 14 тыс. В таком случае повышение покроет уровень инфляции, в обратном же случае – реальный доход снизится.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина достигла нового исторического максимума по размеру среднемесячной долларовой заработной платы – 428 долларов.