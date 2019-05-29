В Украине назвали неэффективно тратящие бюджет министерства

Счетная палата составила рейтинг самых неэффективных распорядителей бюджетных средств, лидером которого стало Министерство инфраструктуры Украины.

"Почти 55% из объема проверенных нами бюджетных средств использовались неэффективно", – сообщил в Facebook глава палаты Валерий Пацкан.

В первую пятерку также вошли: Министерство здравоохранения – 51% средств использовался неэффективно, Минобороны – 42%, Генеральная прокуратура – 37%, а также Госслужба по делам ветеранов войны и участников АТО – 16%.

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Соответствующий отчет по итогам проведенных в 2018 году аудитов Пацкан представил депутатам в Верховной Раде.

"Чиновники на отчет не пришли, хотя их приглашали. Понимаю, что не каждый хочет слышать об ошибках в своей работе. Но я убежден, что депутаты должны сделать выводы до соответствующих кадровых решений", – резюмировал председатель Счетной палаты.

Пацкан представил отчет в Верховной Раде

Пацкан представил отчет в Верховной Раде

Пацкан представил отчет в Верховной Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине крупнейшие компании заплатили за первое полугодие 2018 года 197,6 млрд гривен налогов. При этом сотня крупнейших налогоплательщиков за указанный срок перечислила в сводный бюджет 146,5 млрд гривен, что составляет 40,5% поступлений.

Крупнейшей компанией-налогоплательщиком стал "Нафтогаз Украины" – 24,5 млрд гривен. В топ-5 также попали "Укргаздобыча" – 18 млрд гривен, "Укpнaфта" – 7,4 млрд гривен, ВАТ "Прилуки" – 5,9 млрд гривен и "Укртатнафта" – 4,5 млрд гривен.

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