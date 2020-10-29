В Украине назвали бизнесы, которые больше всего пострадали от карантина

В Украине из-за введения карантина пострадали кинотеатры, туристические агентства и гостиницы. В результате они резко сократили налоговые отчисления в государственный и местные бюджеты.

В частности, в марте-сентябре 2020 кинотеатры сократили отчисления вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает ЭП.

По данным Государственной налоговой службы, за шесть карантинных месяцев они уплатили 47,6 млн гривен.

В июле-сентябре текущего года представители этого бизнеса осуществили 15,8 млн грн отчислений.

При этом отчисления туристических агентов и операторов в марте-сентябре 2020 года упали на 49% по сравнению с прошлым годом. Падение налоговых поступлений составило 210,6 гривен.

Также сократились доходы в гостиничной сфере. За шесть месяцев было уплачено налогов на 500 млн гривен меньше, чем в марте-сентябре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что уровень "новых" проблемных кредитов возрастет до 10-15% от кредитного портфеля из-за пандемии коронавируса.