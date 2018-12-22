В Украине назревает масштабный кризис на рынке труда: сокращение рабочего дня и старение

В Украине в 2019 году может назреть кризис на рынке труда. Население стареет, а работодатели неохотно берут сотрудников старше 45 лет. В то же время трансформируется и глобальный рынок – все больше компаний отказываются от полной рабочей недели, а работникам приходится конкурировать с роботами и программами.

OBOZREVATEL разобрался, как меняется мировой рынок труда и что ждет украинцев в 2019-м.

Меньше работать и больше зарабатывать

Сто лет назад работа занимала в среднем 3 тыс. часов в год. Если бы современному человеку пришлось бы столько трудиться при пятидневном графике, рабочий день длился бы примерно 13 часов. Сейчас в большинстве развитых стран "нормальным" считается 8-часовой рабочий день.

Но и это не предел, уверены аналитики Международной организации труда. Согласно исследованию Working time and the future of work, путь по сокращению продолжительности рабочего дня начался еще в 1900 году и продолжается до сих пор. И если тогда толчок дала промышленная революцию и появление станков, машин, то в современном мире эту роль может выполнить цифровизация. В полях орудуют "умные тракторы", которые сами просчитывают траекторию движения и не нуждаются в водители, в супермаркетах появляются кассы самообслуживания, а роботизированные программы лишают работы рабочих по всему миру.

Когда всю монотонную работу можно доверить машину, самое время подумать о комфорте. В МОТ уверены, более короткий рабочий день при сохранении уровня зарплат выгоден всем. "Это даст возможность получить больше рабочих мест, даст возможность современному человеку соблюдать баланс между работой и личной жизнью…", – говорится в отчете организации.

Да и для бизнеса такое предложение может оказаться выгодным. Целый ряд предприятий по всему миру отказались от пятидневки. Яркий пример – берлинская фирма Planio. Компания перешла на сокращенную рабочую неделю, что привело к росту показателей продуктивности. Логика простая: специалист, который работает в более сжатые сроки, эффективнее использует свое время. А более интенсивная работа и напряженный график приводит к профессиональному выгоранию.

К такому же выводу пришли и в Великой Британии. Местная федерация профсоюзов сделала заявление, что будет добиваться постепенного перехода на четырехдневную рабочую неделю по всей стране. Такую идею поддержала одна из местных партий.

Как показывает опыт последних ста лет, в первую очередь нововведения могут коснуться развитых стран. Во-первых, более высокий уровень ВВП (стоимость произведенных товаров и услуг) дает возможность без особых материальных потерь сократить рабочую неделю. Во-вторых, именно эти страны первыми пользуются плодами четвертой промышленной революции, которая способна в разы упростить любое производство.

Кстати, в Украине уже зарегистрированы предложения о внесении изменений в Кодекс законов о труде. Согласно им, отпуск хотят увеличить на 4 дня (на данный момент – 24 дня). Но при этом продолжительность рабочего дня при заключении дополнительного договора могут увеличить до 12 часов.

Рынок труда в Украине: кризис и борьба за работников

Главная проблема Украины – демографическая, считает HR-эксперт Татьяна Пашкина. Население стареет, а работодатели до сих пор считают, что соискатели от 45 лет – люди предпенсионного возраста. Их неохотно берут на работу, но с другой стороны, молодых на всех не хватает. "На рынке труда у нас будет кризис, потому что сейчас на первый курс у нас попало меньше всего детей за двадцать лет. Вы понимаете, какая конкуренция будет среди работодателей за молодежь", – поясняет Пашкина.

Работа в Украине pixabay.com

Для примера, в Одесской области насчитывается 641,8 тыс. пенсионеров и всего 596,6 тыс. официально работающих. В самой Одессе еще до 2014-го рождалось более 10 тыс. детей в год. По состоянию за прошлый год – всего 9,4 тыс. В то же время количество умерших выросло с 12,7 до 13 тыс. человек в год.

Новости Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией

С каждым годом ситуация обостряется. Количество молодежи сокращается, а вот стариков становится больше. Демографический кризис актуален для многих стран. Но если, к примеру, Германия компенсирует дефицит работающего населения за счет мигрантов из восточной Европы, например, Польши, в свою очередь Польша привлекает работников из Украины. Сама Украина, учитывая низкий уровень зарплат и войну с Россией, для трудовых мигрантов непривлекательна.

"Проблема заостряется с каждым годом. У кого из работодателей не спроси, все говорят об одном – вменяемого работника, тем более профессионала, найти очень сложно. Что будет в следующем году? Будет примерно такая же ситуация, как и сейчас. Проблема никуда не денется, кризис на рынке труда назревает", – уверен HR-эксперт Александр Белоус.