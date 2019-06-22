В Украине назрела чрезвычайная ситуация с ТЭС: привлекли СНБО

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" предупредила о риске возникновения чрезвычайной ситуации в энергосистеме.

По этому поводу "Укрэнерго" уже обратилось в СНБО с соответствующим письмом. В компании подчеркивают, что от оперативности принятия решения и его исполнения зависит операционная безопасность энергосистемы Украины, сообщает пресс-служба.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при чем пик потребления мощности составил 17935 МВт", – говорится в сообщении.

Энергорынок в Украине UBR.ua

Отмечается, что для обеспечения баланса в энергосистеме при повышении температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом.

"В текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний. Сейчас вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС (3 - ДТЭК и 4 – "Центрэнерго") суммарной установленной мощностью 2857 МВт. За 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%", – уточнили там.

Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС (6 – "Центрэнерго", 1 – "Донбассэнерго" и 1 – "ДТЭК Энерго") мощностью 2320 МВт.

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"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствии топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация. Это значит, что в "Укрэнерго" не останется инструментов для обеспечения покрытия максимальных нагрузок в энергосистеме. В таких случаях "Укрэнерго" может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы", – предупредили в компании.

Отмечается, что решить вопрос может ускорение вывода из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго", или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС. Кроме этого, для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильные поставки угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Укрэнерго" заявили, что платформа нового рынка электроэнергии не работает у тех участников рынка, которые против запуска рынка.

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