В Украине назрел скандал из-за запрещенных российских сайтов: СНБО впервые отреагировал

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что компетентные органы должны соблюдать санкции против российских соцсетей в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО. По словам Данилюка, также нужно осуществлять постоянный мониторинг их эффективности.

"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке", — говорится в сообщении.

rnbo.gov.ua

В СНБО пояснили механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений ввиду увеличения количества сообщений о вероятной отмене санкций в отношении российских социальных сетей на территории Украины.

Так, в соответствии с законом Украины "О санкциях", решения по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкции принимаются Советом национальной безопасности и обороны Украины исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента Украины, Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины.

СНБО отреагировал

Реализация и мониторинг эффективности введенных в действие указами президента санкций, в соответствии с решениями СНБО, осуществляет Кабинет министров вместе с СБУ и НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля в Украине часть провайдеров начали предоставлять доступ к запрещенной российской социальной сети "ВКонтакте" и ряду других пропагандистских российских ресурсов. Ситуация получила широкий резонанс в СМИ. Позже провайдеры отреагировали на скандал и заявили, что продолжают блокировать доступ к указанным сайтам.

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