В Украине назрел коллапс с мобильной связью: названа причина

В Украине резко возросло количество жалоб на качество покрытия мобильной связи.

"За 5 месяцев этого года у нас уже больше жалоб на покрытие, чем за весь последний год", – заявил глава Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации Александр Животовский, передает УНИАН.

По его словам, одним из факторов соответствующей проблемы является построение инфраструктуры мобильными операторами.

"Мы выдали лицензии, каждая базовая станция должна перестроиться, пока идет строительство, и могут быть временные проблемы. Строительство будет длиться этот год и следующий", – отметил Животовский.

При этом глава НКРСИ также акцентировал внимание на вопросе доступа операторов к инфраструктуре, а также на "вопиющую ситуацию с кражей кабелей".

Еще одной причиной перебоев со связью, по его словам, является проблема с поставщиками оборудования.

"Один из них, компания ZTE, в апреле попала под санкции США и, соответственно, с апреля офис не предоставляет никакого сервиса операторам, которые используют это оборудование. Так, чтобы вы понимали, это где-то 40% оборудования самого большого мобильного оператора в Украине", – резюмировал Животовский.

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