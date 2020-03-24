В Украине назрел дефицит наполнения бюджета за март

В Украине реальный план поступлений в бюджет за март от таможенной и налоговой службы в два раза меньше чем за этот же период в 2019 году.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на данные Госказначейства. По состоянию на 24 марта разница между планом на 2020 год и фактическими поступлениями в бюджет составляет 29,45 млрд грн.

Как указано в документе ведомства, план на март предусматривал 84,76 млрд грн поступлений от таможенной и налоговой службы. Но по факту сумма поступлений по состоянию на 24 марта составила 55,31 млрд грн.

Отмечается, что таможня собрала 18,39 млрд грн. По данным статистики, в среднем она собирает по 1 млрд грн в день различных платежей. Таким образом, даже с учетом следующих 7 дней они смогут собрать не более 25,4 млрд грн. При этом план составляет 30,24 млрд грн.

Таким образом Министерству финансов придется решать возникший дефицит бюджета. Как один из вариантов – придется привлекать кредиты у международных партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина на 93,7% выполнила доходы общего фонда Государственного бюджета в феврале 2020 года.

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