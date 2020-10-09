В Украине нашли 'кипрский след' в 6 тысячах компаний

В Украине более 6 тысяч юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании.

В частных акционерных обществах "кипрский след" заметен в каждом пятнадцатом ЧАО. Об этом говорится в исследовании бизнес-связей между Украиной и Кипром, которое провели аналитики YouControl.

Юристы объясняют присутствие киприотов в акционерных обществах тем, что это отголоски приватизации 90-х годов. В основном за такими фирмами стоят украинские олигархи.

"Проанализировав выручку предприятий с присутствием кипрского капитала, заметно, что почти треть компаний в этом списке – малый бизнес с показателями выручки до двух миллионов евро. А вот большой и средний бизнес с доступными показателями занимают лишь шестую часть, распределившись поровну", – говорится в исследовании.

Больше всего кипрскую юрисдикцию используют в сфере недвижимости, где работает 1896 компаний, из которых 1302 занимается управлением недвижимостью, а 594 – строительством.

В торговле из 1116 исследованных компаний лишь 163 указывали деятельность в розничном сегменте, остальные – оптовики и посредники в торговле любыми товарами – от автомобилей и машинного оборудования до алкоголя или одежды.

Наиболее раздробленным оказался финансовый сегмент. Из 326 компаний 107 предоставляют финансовые услуги, 66 осуществляют деятельность в сфере ценных бумаг, 44 – это страхователи, а 34 компании предлагают различные финансовые услуги.

Еще 39 фирм – это различные трасты и фонды, 31 компания предоставляет услуги лизинга, столько же – другие виды кредитования. Также кипрские корни нашлись в пяти бюро кредитных историй.

Как сообщал OBOZREVATEL, примерно 40% всех инвестиций в мире – это деньги, которые вкладываются не в экономику, а прячутся в офшорах. В сумме это составляет около $15 трлн.

Главные мировые офшоры, в которых бизнес уклоняется от налогов, исчезнут в 2021 году. Это значит, что и украинским компаниям будет сложнее скрывать доходы.