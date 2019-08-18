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В Украине нашли "идеальный выход" из газового конфликта с Россией

3.8т Читать материал на украинском

Украина может не продлять контракт с Россией на транзит газа после 2019 года.

Об этом заявил в эфире ObozTV директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский, комментируя переговоры о продлении газового транзита.

"Есть идеальный вариант. Точка принятия газа для европейских потребителей переносится на нашу восточную границу. Они покупают газ у "Газпрома" не на западной границе, как сейчас, а на восточной, и заключают с нами транзитный контракт", – объяснил дипломат.

По его словам, "транзитный контракт появляется, но не с "Газпромом", а с европейскими потребителями".

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"Легко вынудить коммерческие компании переносить точку принятия. Этим надо было заниматься давно. При предыдущей власти эти решения приняты не были, они игнорировались. Сегодня все эти предложения опять на столе, они обрабатываются в СНБО", – отметил Корсунский.

"Есть идеальный вариант – транзитный контракт заключается таким образом, как нам это нравится. Есть вариант, который нас гораздо меньше устраивает, но на какой-то период он нас возможно устроит – это контракт с Россией", – добавил дипломат.

В Украине нашли "идеальный выход" из газового конфликта с Россией

censor.net.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Рынок газа
Персона
Сергей Корсунский
Место
Украина
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" газ транзит газа
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Ш. Олег
Ш. Олег
А-а-а-а-а!!! Откуда? Откуда в Украине в одночасье взялось столько идиотов на руководящих постах??? Ведь совсем недавно ещё были люди как люди, не без придури, конечно, но в пределах общемировой статистики. И вдруг, откуда ни возьмись, изо всех щелей - легион омелянов с "гиперлупами"! Так и прут, так и прут, и нет им конца и края!… Что несёт этот несчастный? В какой параллельной реальности витают его мысли? Куда смотрят отечественные психиатрия, санитарно-эпидемиологическая служба и рыбнадзор? Ведь из-за подобных людей вся страна находится в опасности! Да что там страна - вся планета! Галактика! Вселенная!!! Эх, пойду, приму немедленно девяносто семь капель валерьянки, а то, боюсь, со мной случится что-то страшное… :)
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
ну так в чем проблема? заключайте контракт с Европой и получайте с неё охулиарды денег! только Европа не хочет иметь с вами дела.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Идеальный путь только один...1 Вымолить стоя на коленях прощение у российского народа за оскорбления 2 Компенсировать все затраты на строительство Северного потока и вернуть все долги 3 Если что то утырите из трубы в договоре прописать жуткие санкции...А как вы хотели??Вы теперь нам никто..Мы без вас прекрасно живём А вы без нас никак))))))))))))))
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