В Украине нашли "идеальный выход" из газового конфликта с Россией

Украина может не продлять контракт с Россией на транзит газа после 2019 года.

Об этом заявил в эфире ObozTV директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский, комментируя переговоры о продлении газового транзита.

"Есть идеальный вариант. Точка принятия газа для европейских потребителей переносится на нашу восточную границу. Они покупают газ у "Газпрома" не на западной границе, как сейчас, а на восточной, и заключают с нами транзитный контракт", – объяснил дипломат.

По его словам, "транзитный контракт появляется, но не с "Газпромом", а с европейскими потребителями".

"Легко вынудить коммерческие компании переносить точку принятия. Этим надо было заниматься давно. При предыдущей власти эти решения приняты не были, они игнорировались. Сегодня все эти предложения опять на столе, они обрабатываются в СНБО", – отметил Корсунский.

"Есть идеальный вариант – транзитный контракт заключается таким образом, как нам это нравится. Есть вариант, который нас гораздо меньше устраивает, но на какой-то период он нас возможно устроит – это контракт с Россией", – добавил дипломат.

censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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