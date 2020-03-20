В Украине нашли деньги на борьбу с коронавирусом: сколько готовы потратить

В государственном бюджете есть минимум 5 миллиардов гривень, которые можно перенаправить на поддержку медицины на борьбу с коронавирусом.

Об этом в пятницу, 20 марта, рассказал председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба палаты.

"Мы четко увидели, что есть возможности для перенаправления не менее 5 млрд гривен на поддержку медицины. А это средства для закупки защитных медицинских масок для населения, тест-систем, аппаратов искусственной вентиляции легких", – заявил Пацкан.

Украина нашла деньги на борьбу с коронавирусом Pixabay

В частности, отметил он, для таких случаев в государственном бюджете предусмотрен резервный фонд, также на сегодняшний день не распределены 1,4 млрд грн.

"Выделение средств из этого фонда происходит по решению Кабинета министров. Поэтому Счетная палата, предлагает правительству не тянуть с этим", – отметил Пацкан.

Второй источник, который может использовать правительство, это распределить средства, предусмотренные местным бюджетам на стабилизационную дотацию – 0,2 млрд грн.

Пацкан заявил, что до сих пор не начало свою деятельность Бюро финансовых расследований и поэтому можно перенаправить 0,3 млрд грн, которые предусматривались на финансирование этого учреждения.

"До улучшения финансовой ситуации можно было бы отложить расходы по бюджетной программе "Статистические наблюдения". А это немалые средства – 1,2 млрд грн", – сказал Пацкан.

Он добавил, что за 2 месяца текущего года состоялась экономия средств по выплате некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения.

"Это произошло из-за меньшей фактической потребности по этим выплатам, чем было запланировано. Кроме того, в 2019 году объем таких расходов в октябре изменениями в закон уменьшен на 1,1 млрд грн и за год расходы остались не выполнены на 6,9 млрд грн. Поэтому есть возможность перенаправить на медицину 1,1 млрд грн", – отметил Пацкан.

Председатель Счетной палаты назвал еще ряд бюджетных программ, расходы на которые возможно уменьшить, чтобы предоставить нужные для медицины средства.

В частности, поддержка реализации комплексной реформы государственного управления – 600 млн грн, ведь существующая количество специалистов по реформированию значительно меньше, чем предполагалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в условиях распространения короновируса правительство Украины собирается пересмотреть приоритеты финансирования государственных программ, для этого будет изменены некоторые статьи бюджета.

Также государство собралось компенсировать украинцам часть расходов на коммуналку из-за того, что они во время карантина вынуждены больше находиться дома. Это приведет к огромным затратам из бюджета.

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