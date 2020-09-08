В Украине нарушителей на перегруженных фурах будут ловить круглосуточно

В Украине введут круглосуточный весовой контроль грузовиков, чтобы избежать разрушения дорог.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров в понедельник, 7 сентября.

Как сообщил представитель Кабинета министров в Совете Василий Мокан, контролировать вес будет "Укртрансбезопасность" вместе с Нацполицией, СБУ, Государственной фискальной службой, "Укравтодором" и местными органами исполнительной власти.

"Также правительство предусмотрело закупку соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля", – пояснил Мокан.

Как Зеленский пригрозил водителям перегруженных фур

23 июня президент Владимир Зеленский обратился к дальнобойщикам и назвал "засранцами" тех, кто ездит с перегрузкой и разрушает дороги.

Он опубликовал об этом видеоролик, который прислал в чат дальнобойщиков в Viber.

"Решили сделать пропускные пункты. Они их все равно объезжают. Выяснилось, что они создали группу "ГВК Весовой контроль", в которой предупреждают, где можно ехать, а где контроль... Хотел бы вам сказать, что вы, ребята, засранцы", – сказал Зеленский.

Он попросил водителей если не помогать, то хотя бы не мешать.

Как перегруженные фуры разрушают дороги

Президент Всеукраинской дорожной ассоциации Артем Гриненко предупредил: проблема перегрузки автотранспорта, а именно перевозки зерновых (и не только их, но и дорожно-строительных материалов) с перегрузкой более 40 тонн действительно существенно уничтожает украинские дороги.

По его словам, по исследованиям американских ученых, одна фура с перегрузкой наносит дороге ущерб, приравненный к 20 тысяч единиц легкового транспорта.

Как пповидомляв OBOZREVATEL, 19 августа Зеленский из-за отсутствия доверия к "Укртрансбезопасности" поручил осуществлять габаритно-весовой контроль на дорогах представителям СБУ и Национальной полиции.