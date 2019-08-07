В Украине наметился явный фаворит на должность нового премьера: что о нем известно

Главным претендентом на должность нового главы Кабинета министров является заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, ранее он возглавлял Офис эффективного регулирования, работал юристом, руководил "Ассоциацией помощи пострадавшим инвесторам".

Что известно о главном фаворите на должность главы правительства:

Алексей Гончарук – магистр права (учился в Межрегиональной академии управления персоналом). Работал младшим юристом ООО "Городнянский завод продтоваров".

С 2005-го по 2008-й работал юристом в инвестиционной компании PRIOR-Invest, со второй половины 2006 года возглавлял юридический отдел этой компании. С 2008 года – арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер юридической фирмы Constructive Lawyers, специализирующейся на предоставлении юридических услуг в сфере инвестирования и финансирования строительства недвижимости.

С 2009 года – председатель Всеукраинской общественной организации "Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам". Заместитель генерального директора ООО "Первая Украинская Индустриально-Инвестиционная Компания".

На выборах в Верховную Раду в 2014-м баллотировался от "Силы людей". Советник первого вице-премьер-министра Степана Кубива. Председатель третейского суда при "Союзе инвесторов Украины". С 2015-го по 2019-й - председатель независимого экспертно-аналитического центра Офис эффективного регулирования (BRDO).

С 2019-го – заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам.

Новости СМИ назвали нового кандидата на пост премьера Украины

"И в "Слуге народа", и приближенные к президенту источники рассказывают – шансов у Гончарука больше, чем у других претендентов. Однако решение до сих пор не принято. В президентской партии все еще рассматривают возможность создать коалицию с "Голосом". И хотя представитель Зеленского в Кабмине уже заявил – коалиция есть и это монобольшинство, возможность объединиться с политической силой Святослава Вакарчука не исключают. А тогда кандидатуру премьера от коалиции также придется согласовывать", – сказано в статье.

Отметим, что Вакарчук в комментарии OBOZREVATEL не исключил возможность занять указанное кресло. Однако главная должность в правительстве – квота той партии, которая одержала победу на выборах. Кроме Гончарука, новоиспеченные политики называют кандидатуры главы СНБО Александра Данилюка и бывшего министра экономразвития Айвараса Абромавичюса.

Новым премьером может стать Гончарук

"Правда, они не до конца соответствуют принципам, которые публично озвучил глава государства. Премьером он видит профессионала, который ранее не занимал руководящие должности ни в Раде, ни в правительстве. А Данилюк и Абромавичюс уже побывали министрами", – указано в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля Зеленский заявил журналистам, что премьер-министром должен быть профессиональный экономист, не имеющий отношения к политике.

Также лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков намекнул, что первый номер "Голоса" Святослав Вакарчук не станет новым премьером.

При этом у Вакарчука сообщили, что премьер-министром в новом правительстве может стать экс-заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

Позже СМИ сообщили, что главной кандидатурой является Гончарук.

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