В Украине налог на недвижимость вырос на 133%: сколько заплатим

Уже через несколько месяцев украинцам начнут приходить квитанции с уведомлениями о том, что до конца августа необходимо заплатить налог на недвижимость. Учитывая, что налог платится за прошлый год и привязан к минимальной зарплате, в этом году суммы в квитанциях вырастут более чем в два раза (на 133%).

Как говорится в ст. 266 Налогового кодекса, физическим лицам, то есть простым украинцам, дается 60 дней на уплату налога. Отчет начинается со дня, когда пришла квитанция. Согласно кодексу, платить нужно только за "лишние" квадратные метры. А это от 60 кв.м для квартир и от 120 кв.м для домов. Если есть и дом, и квартира, то налоговая льгота составляет 180 кв.м. То есть платить нужно только начиная со 181-го квадрата.

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Деньги идут в местный бюджет, а местная власть имеет право увеличить льготу. Например, принять решение взимать плату за квартиру площадью более 70, а не 60 кв.м. Правда, большинство городских советов таким правом не воспользовалось.

Ставка налога – не больше 1,5% от минимальной зарплаты (по решению местной власти может быть и меньше 1,5%). К примеру, в прошлом году за квартиру площадью 90 кв.м. при ставке в 1% и "стандартной" льготе, нужно было заплатить налог размером 413,4 грн. В этом году за такую же квартиру и при таких же условиях придется заплатить уже 960 грн.

За каждый месяц просрочки по налогу положен штраф. За первый месяц "долг" увеличится на 20%. Кроме того, на задолженность могут начислять пеню.

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 г. максимальную расчетную ставку налога на недвижимость снизили в два раза - с 3 до 1,5% от минималки.