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3 апреля • обновлено в 16:25
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В Украине накажут производителей антисептиков за спекуляцию: АМКУ рассказал о штрафах

1.6т
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В Антимонопольном комитете Украины предостерегли производителей антисептиков или дезинфицирующих средств не спекулировать на теме коронавируса и не подавать в рекламе или на этикетках своих изделий непроверенную информацию об эффективности своих товаров, в противном случае они будут оштрафованы на 5% размера дохода за прошлый год.

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Соответствующее предупреждение АМКУ появилось на его сайте в четверг, 2 апреля.

В Украине накажут производителей антисептиков за спекуляцию: АМКУ рассказал о штрафах

В частности, Антимонопольный комитет предостерег производителей антисептиков от:

  • использования слов, производных от слова "коронавирус", COVID т.п. без достаточных и веских оснований;

  • распространения непроверенной информации о способности антисептика влиять на вирусы;

  • использования недостаточного количества действующего вещества в антисептике;

  • распространения информации о времени эффективного действия средства;

  • распространения информации о том, что средство убивает определенный процент бактерий, если у производителя нет реальных доказательств этого;

  • продажи своих товаров без соответствующих разрешительных документов.

"Хотим подчеркнуть: министр здравоохранения во время встречи с представителями украинских фармацевтических компаний отметил, что сейчас в Украине процедура регистрации антисептических и стерилизующих средств законодательно заблокирована. По его словам, правительство только собирается упростить указанную процедуру для борьбы с коронавирусом", – сообщают в АМКУ.

За нарушение установленных предостережений Антимонопольный комитет готов штрафовать производителей на 5% размера дохода за прошлый год, так как подобные нарушения посчитают введением потребителей в заблуждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, территориальное отделение АМКУ в Киевской области открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Поводом для этого стало существенное подорожание товаров из-за паники на фоне карантина.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Антимонопольный комитет Украины
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злой укр
злой укр
жизненная позиция хохла-обмани ближнего своего.
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