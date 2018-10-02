Стартует новый этап борьбы с нечестными работодателями: кто под угрозой

В Украине с 5 октября начнутся массовые проверки всех работодателей. Тех, кто официально не оформил сотрудника или платит зарплату в конверте, будут штрафовать.

Как сообщается в материале "Сегодня", предыдущие рейды, которые проводились с января по август 2018 года, избытка средств в бюджет не принесли. Тогда штрафов выписали на 800 млн грн, а взыскали всего 16 млн. Проблема в том, что предприниматели оспаривают решения проверяющих органов в судах, где процессы могут тянуться годами.

В то же время, под угрозой штрафов работодатели все-таки оформили официально почти четверть миллиона работников.

Председатель Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега пояснил: "Работодатель должен понимать: если он не оформляет человека, тогда он будет платить штраф за одного работника – 111 тыс. грн. Это столько, сколько он может официально ему платить минимальную зарплату два года, а если платит среднюю – около года".

Отмечается, что несмотря на штрафы, каждый третий украинец до сих пор работает неофициально. Бюджет за год недополучил 30 млрд грн налогов, а сами специалисты-нелегалы остаются без трудового стажа, и в итоге без пенсии.

Экономист Олег Пендзин объясняет, что предпринимателей на нарушение закона толкает слишком большая налоговая нагрузка.

"Уплачивая и налог на доходы физических лиц, и ЕСВ, и военный сбор, где-то 40% фонду оплаты труда нужно отдать", – подсчитал экономист.

По его словам, не на пользу бизнесменам и отток рабочей силы за границу. "Чтобы удержать работников, руководители предприятий вынуждены поднимать зарплаты. И искать, на чем сэкономить. Поэтому или сокращают количество подчиненных, или уходят в тень", - добавил Пендзин.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил в ближайшее время провести межведомственные проверки предприятий в рамках борьбы с нелегальным трудоустройством.

Речь идет о надлежащем оформлении наемных работников и обеспечении для них комфортных трудовых условий и соцгарантий при достижении пенсионного возраста. В частности, Гройсман предложил проработать алгоритм таких проверок и дать время работодателям на выполнение всех законодательных норм.