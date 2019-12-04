В Украине конфискат с таможни будут продавать на аукционах

Кабинет министров Украины поддержал порядок проведения электронных аукционов для конфискованных таможней товаров.

Соответствующее постановление было утверждено в среду, 4 декабря. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Документ утверждает новый порядок реализации товаров на таможенных аукционах с применением электронных торговых систем.

В Минфине отметили, что госпредприятие "Прозорро.Продажи" определено ответственным за функционирование такой системы.

"Новое постановление разрешит повысить открытость и прозрачность продажи товаров, которые перешли в собственность государства за нарушения законодательства по вопросам таможенного дела. Это будет способствовать применению широкого круга потенциальных покупателей, а значит, и увеличению объемов поступлений в госбюджет за счет средств от реализации товаров", – резюмировали представители ведомства.

Кабинет министров Украины поддержал порядок проведения электронных аукционов для конфискованных таможней товаров

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект "О публичных закупках", предусматривающий усовершенствование системы ProZorro.

Проект закона содержит ряд нововведений – повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

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