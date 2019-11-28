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29 ноября • обновлено в 11:16
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Наказание за незаконное обогащение: в силу вступил радикальный закон Зеленского

5.7т
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В Украине вступил в силу закон президента Владимира Зеленского о введении уголовного наказания за незаконное обогащение.

В частности, законопроект №1031, который поддержали 259 народных депутатов (из них 227 дала фракция партии "Слуга народа") был опубликован в газете "Голос Украины".

Главные нововведения закона:

  • Внесение изменений в Гражданский кодекс. Таким образом, в законе появится основание для того, чтобы забирать активы, полученные благодаря коррупции и махинациям с бюджетом.

  • Конфискация может коснуться исключительно чиновников (как местного, так и государственного уровней). Чтобы попасть под статью, нужно иметь счет в банке, машину, недвижимость, драгоценности на сумму, которая значительно превышает официальный доход.

  • Основанием для привлечения к ответственности предусматривается разница в 500 прожиточных минимумов для работоспособных – более 1 млн гривен.

  • Право на обращение в суд с соответствующим иском предоставляется прокурорам антикоррупционной прокуратуры, кроме дел, где ответчиками являются должностные лица НАБУ и САП.

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Речь идет о:

  • денежных средствах (в частности, наличных, деньгах, размещенных на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях);

  • ином имуществе и имущественных правах;

  • нематериальных активах, в частности криптовалюте, объеме уменьшения финансовых обязательств;

  • работах или услугах, предоставленных лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

К примеру, если все доходы чиновника – 3 млн грн, при этом он приобрел имущество на сумму в 5 млн грн, его могут привлечь к ответственности. Тогда по решению суда часть активов (деньги, недвижимость, машины) могут забрать в счет государственного бюджета.

Если факт незаконного обогащения будет доказан, это может грозить виновному лишением воли на срок от 5 до 10 лет с запретом работать на определенных должностях до трех лет.

В Украине вступил в силу закон президента Владимира Зеленского о введении уголовного наказания за незаконное обогащение

В Украине вступил в силу закон президента Владимира Зеленского о введении уголовного наказания за незаконное обогащение

Как писал OBOZREVATEL:

  • 26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

  • Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать статью неконституционной.

  • 27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 Уголовного кодекса будут закрыты без права возобновления в будущем.

  • Вместо отмененной статьи на тот момент президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Свое предложение подал и действующий глава государства Владимир Зеленский.

  • В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Он предполагает за нелегальные доходы запрещать чиновникам работать на государство и ограничение их свободы.

  • 25 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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