Наказание за незаконное обогащение: в силу вступил радикальный закон Зеленского

В Украине вступил в силу закон президента Владимира Зеленского о введении уголовного наказания за незаконное обогащение.

В частности, законопроект №1031, который поддержали 259 народных депутатов (из них 227 дала фракция партии "Слуга народа") был опубликован в газете "Голос Украины".

Главные нововведения закона:

Внесение изменений в Гражданский кодекс. Таким образом, в законе появится основание для того, чтобы забирать активы, полученные благодаря коррупции и махинациям с бюджетом.

Конфискация может коснуться исключительно чиновников (как местного, так и государственного уровней). Чтобы попасть под статью, нужно иметь счет в банке, машину, недвижимость, драгоценности на сумму, которая значительно превышает официальный доход.

Основанием для привлечения к ответственности предусматривается разница в 500 прожиточных минимумов для работоспособных – более 1 млн гривен.

Право на обращение в суд с соответствующим иском предоставляется прокурорам антикоррупционной прокуратуры, кроме дел, где ответчиками являются должностные лица НАБУ и САП.

Речь идет о:

денежных средствах (в частности, наличных, деньгах, размещенных на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях);

ином имуществе и имущественных правах;

нематериальных активах, в частности криптовалюте, объеме уменьшения финансовых обязательств;

работах или услугах, предоставленных лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

К примеру, если все доходы чиновника – 3 млн грн, при этом он приобрел имущество на сумму в 5 млн грн, его могут привлечь к ответственности. Тогда по решению суда часть активов (деньги, недвижимость, машины) могут забрать в счет государственного бюджета.

Если факт незаконного обогащения будет доказан, это может грозить виновному лишением воли на срок от 5 до 10 лет с запретом работать на определенных должностях до трех лет.

В Украине вступил в силу закон президента Владимира Зеленского о введении уголовного наказания за незаконное обогащение

Как писал OBOZREVATEL:

26 февраля Конституционный суд Украины признал несоответствующей Основному Закону статью 368-2 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Были обнародованы имена нардепов, которые подписали конституционное представление с просьбой признать статью неконституционной.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что все уголовные производства по ст. 368-2 Уголовного кодекса будут закрыты без права возобновления в будущем.

Вместо отмененной статьи на тот момент президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Свое предложение подал и действующий глава государства Владимир Зеленский.

В Верховной Раде зарегистрировали альтернативный законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Он предполагает за нелегальные доходы запрещать чиновникам работать на государство и ограничение их свободы.

25 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

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