Отопительный сезон в Украине по новым правилам: как платить и что происходит с ценами

В Украине стартовал отопительный сезон, однако местные власти могут начинать подачу тепла по своему усмотрению. В 2020 году цены на голубое топливо для населения перестало регулировать государство и они стали рыночными.

Теперь потребители могут сами выбирать, в какой газоснабжающей компании они хотят, чтобы их обслуживали. По состоянию на октябрь свои ценовые предложения предлагают более 40 поставщиков, сообщает OBOZREVATEL.

Чтобы покупатели могли заблаговременно определиться с тем, кому и сколько платить за газ, поставщики должны обнародовать свою цену за пять дней до начала следующего месяца.

Как сменить поставщика

Процедуру смены поставщика значительно упростили перед введением рыночных цен на газ. Заявление нужно подавать только новому поставщику, если он согласится, то сделка со старым должна быть разорвана автоматически.

Также новом поставщику необходимо подать паспортные данные, идентификационный код и подтвердить право собственности на помещение, в которое он будет получать газ.

Поставщик имеет 21 день, чтобы принять решение. Если после этого не поступает сообщение о заключении соглашения, это означает, что он по определенным причинам не согласился с вами сотрудничать.

Что происходит с ценами

Одно из самых недорогих предложений газа для населения у "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины. В последний месяц лета клиенты этой компании должны были заплатить за газ 3,24 грн/куб м по месячному тарифу, в октябре голубое топливо обойдется им в 4,7 грн/куб м. Также в октябре с одним из самых низких предложений выступила и компания ТОВ "ВЕК Паливенерго" – 4,8 грн/куб м.

Самые дорогие предложения в августе были практически у всех газсбытов, которые выставили единую цену – 4,49 грн/куб м, и компании Газовик ТОВ – 4,7 грн/куб м. В октябре же газсбыты начали регулировать цену по одиночке, но все равно оказались в лидерах дорогих предложений. Дороже всего продает газ своим потребителям "Одессагаз-Поставки" – 6,85 грн/куб м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отопительный сезон традиционно начинается в октябре. Жилые дома могут быть подключены к централизованному отоплению раньше, чем объекты коммунальной сферы.

Социальные объекты начинают подключать, если температура внутри здания не превышает +16 градусов. Также тепло в батареях вне очереди будет появляться по индивидуальным заявкам.