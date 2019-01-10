В Украине начали внедрять главную бюджетную реформу: что изменится

В Украине начали внедрять переход на среднесрочное бюджетное планирования - главную бюджетную реформу страны.

Как заявила во время заседания правительства в четверг, 10 января, министр финансов Оксана Маркарова, новации вступили в силу после подписания президентом Украины 8 января закона №8044 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)".

"Последние три года нам удавалось вовремя подавать, рассматривать и выполнять бюджеты. Но мы видели проблемы, которые годовое планирование не позволяет решить. Это и непредсказуемость бюджетной и налоговой политики, и отсутствие целостной системы стратегического планирования, когда есть стратегия, а бюджетом обеспечивается выполнение отдельных ее пунктов и только на год, а дальше есть некоторая неопределенность, это и сфокусированность исключительно на затратах", - сказала она.

Основные новации:

согласование стратегического и бюджетного планирования;

внедрение новой Бюджетной декларации; (по факту становится главным документом бюджетного процесса)

новый бюджетный календарь и расширение бюджетных правил.

Отмечается также, что содержание Бюджетной декларации существенно меняется. В дополнение к неизменным требованиям - дефицит, государственный долг, темпы роста ВВП - появляются новые. Это общие предельные показатели расходов на три года, предельные показатели расходов для каждого из главных распорядителей, цели государственной политики в соответствующей сфере, оценка фискальных рисков и проведение осмотров расходов.

"Новую декларацию мы будем подавать до 15 мая на рассмотрение Кабинета Министров, однако у нас не появляется дополнительное время, и уже со следующей недели надо начинать работу", - подчеркнула Маркарова.

В феврале Минфин ожидает получить от главных распорядителей информацию, которая будет включать предложения об изменениях в структуре расходов главного распорядителя (в том числе изменения перечня и содержания бюджетных программ) с учетом новых политик и расчет стоимости каждой политики.

"Мы рассчитываем на утверждение Бюджетной декларации парламентом до 15 июля, чтобы иметь на следующие три года четкие показатели и вовремя - до 15 сентября - подать проект Государственного бюджета", - отметила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины в 06:01 утра 23 ноября приняла во втором чтении и за основу законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год. Инфляция составит 7,5%, а динамика ВВП — около 3%.

Кроме того, парламент проголосовал за изменения в Налоговый кодекс. Согласно которым с 1 июля 2019 года еще на 9% повысят акциз на сигареты, введут плату НДС на почтовые посылки из-за рубежа, если их стоимость выше €100, пересмотрят некоторые ставки и налоги.

7 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете Украины на 2019 год.