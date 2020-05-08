В Украине начали продажу билетов в четыре страны: даты и направления

Украинская авиакомпания объявила о продаже билетов в Германию, Великобританию, Израиль и США.

Рейсы запланированы с 23 мая, сообщается на сайте компании "Международные авиалинии Украины".

24tv.ua

Так, клиентам предлагаются рейсы из Киева в Берлин, Лондон, Тель-Авив и Нью-Йорк.

Напомним, что Чехия перезапустит полеты из Праги в Украину. В числе первых направлений будут Киев и Одесса

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцы смогут летать в другие страны не ранее сентября. Если коронавирус отступит – первые полноценные полеты стоит ожидать точечно, в отдельные страны – Египет, Турцию и другие. Но в конце 2020 года границы, скорее всего, снова закроют.

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