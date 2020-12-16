В Украине начали продавать новогодние елки: как выбрать и сколько стоят деревья

В Украине уже открылись елочные базары, но в этом году новогодний символ стал еще дороже. Самое маленькое деревце стоит 250-300 грн, а большое – до 2000 грн.

Продавцы рассказали, сколько на самом деле можно заработать на елках за короткий предпраздничный сезон. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Средняя елка обойдется в 600 гривен

В 2020 году новогодние деревья снова подорожали. В столице, например, цена на самую маленькую, высотой по пояс, сосну стартует от 250 грн. А красавица под 2,8 метра потянет на 2000.

"Вот обычная сосна, чуть выше вас, примерно 1,8 м, отдаю за 600 грн. Есть за 700, 800, есть за 1000 грн. Все зависит от пушистости. А вот ту большую могу продать за 2000 грн, она под три метра высотой", – рассказывает о своем товаре продавец на базаре возле метро "Дорогожичи" в Киеве.

В Киеве вовсю торгуют елками.

В Запорожье, например, купить такие елки можно не намного дешевле: дерево высотой 2-2,5 м обойдется в 1000-1200 грн, а самое маленькое – 250 грн.

В Славянске средняя сосна, высотой 1,6-1,7 м стоит 600 грн, самая высокая – до 1000 грн. В Одессе на базарах елки стоят от 200 до 1600 грн.

А вот оптом купить таких хвойных красавиц можно от 50 до 100 грн за штуку. "Не важно какой высоты. Все сосны у нас по 100 грн, хоть 1,5 метра, хоть 2. Но только самовывоз, потому что мы сами сейчас торгуем елками в розницу и все машины заняты", – пояснила Евгения, которая продает новогодние деревья. По ее словам, все сосны у них из Чернигова.

В самом же Чернигове, в питомнике (то есть – непосредственно у производителя), такие же деревца оптом можно взять всего по 50-60 грн.

На каждом дереве должен быть чип.

Три тысячи долларов за полмесяца

Один из бывших продавцов новогодней хвои на рынках, Сергей, рассказал нам, как организован этот бизнес. По его мнению, если предприниматель выбрал удачное проходное место, то за сезон он может заработать не менее двух-трех тысяч долларов.

"Аренда места под базар стоит примерно 2000-2500 грн. Надо заложить деньги и представителям по благоустройству района или города. Они с каждой точки снимают по 100 грн в день. То же самое правоохранители. Неважно, что у тебя есть договор аренды, документы от поставщика, накладные, чипы и прочее. Елками никто не берет, только деньгами. Но ухо надо держать востро, потому что бывают и "залетные", которые представляются инспекторами по благоустройству, а на самом деле просто мимо проходили", – объясняет устройство елочного бизнеса Сергей.

В Одессе тоже открылись елочные базары. УСИ

Он также говорит, что каждое дерево продают в 5, 10, а то и 15 раз дороже, чем купили оптом. В день можно продать от 20 до 30 деревьев, чем ближе к празднику, тем больше, можно и до 50. "Иначе невыгодно торговать. Сюда заложена доставка, разгрузка деревьев. И продавцам тоже надо платить. Мы в лучшие годы зарабатывали за половину декабря по три тысячи долларов. Естественно, это все временный бизнес, в остальное время я держу точки на базаре; сейчас кофейню открыл. В этом году не захотел с елками возиться, подумал, что из-за коронавируса народ будет неактивно их раскупать", – считает Сергей.

Елки уходят в онлайн

Теперь купить новогоднее дерево можно не только на базаре. Его также заказывают в соцсетях. Некоторые бизнесмены считают, что из-за высокой аренды места под елочный базар и различных поборов лучше торговать елками онлайн.

В Славянске сосны продают по 600 грн Карачун

Так киевлянка Татьяна уже три года продает сосны и елки через соцсети. "Раньше мы арендовали места под продажу елок на "Левобережной" и "Демеевской" в Киеве. Но постоянные поборы то от районных властей, то от правоохранителей надоели. Хоть у тебя и все документы на руках, и елочки с чипами, все равно найдут к чему придраться", – рассказывает Татьяна.

По ее подсчетам, за новогодний сезон можно в среднем заработать 50-60 тысяч гривен, а в некоторых местах в столице заработки доходят до 100-150 тысяч гривен. Это уже со всеми вычетами за аренду и плату "проверяющим".

Оптом елки продают по 50 грн за дерево agro-ukraine.com

"А вот когда мы взялись продавать их через интернет, то сначала спроса не было. Но в этом году уже есть заказы наперед. Вероятно, помог карантин, люди не хотят ходить на базар. И мы можем елку подвезти к метро и предложить даже на выбор несколько штук. Также продаем елки на сайтах бесплатных объявлений, там они неплохо идут. По крайней мере экономим на аренде места", – рассказывает Татьяна.

На стихийных рынках елки непонятного происхождения

А вот на стихийных рынках, которые располагаются обычно вдоль дорог, на въездах в населенные пункты, а также на платформах электричек, можно купить елки самого непонятного происхождения.

Не стоит покупать елки на стихийных рынках

Полиция уже начала ловить нелегальных перевозчиков новогодних деревьев. Так на Буковине, на улице одного из райцентров, правоохранители остановили микроавтобус. Выяснилось, что водитель с Хмельнитчины перевозил елки. Правда, у него оказались документы только на 30 деревьев, а в машине их было 80.

Как правило, браконьеры такие елки покупают у знакомых лесников. Не исключено, что везут и из Чернобыльской зоны. Бывают случаи, когда сосны или елки срезают даже на кладбищах.