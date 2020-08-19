У матерей-одиночек начали требовать назад выплаченную помощь: украинцы разгневаны. Фотофакт

В Ривне разгорелся скандал из-за решения местных властей начать забирать обратно в бюджет помощь, выплаченную матерям-одиночкам.

О вопиющем случае рассказал врач Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет" Арсен Ильин на своей странице в Facebook.

Он опубликовал фотографию письма, которое пришло его знакомой от городского управления социальной защиты населения. В нем указано, что по постановлению Кабмина №632 от 22 июля был произведен перерасчет выплат, предназначенных на помощь матерям-одиночкам на период карантина.

"В результате перерасчета было установлено, что Вам за период с 01.07.2020 года было выплачено излишнюю помощь на детей для одиноких матерей в сумме 2218 грн 00 коп. ... Управление сообщает, что средства в сумме 2218 грн 00 коп. необходимо в течение месяца вернуть на счет управления труда и социальной защиты населения города Ривне", – сказано в документе.

Также, указывается, что в случае неуплаты средств добровольно, их взыщут в судебном порядке.

Кабмин пересчитал помощь матерям-одиночкам Facebook Арсена Ильина

"Хороший мальчик и команда профукали на себя денежки, где взять не знают, решили в мам забрать. Предписывают мамочкам отдать полученную помощь на детей! 2218 грн с каждой! Кто не отдаст, того в суд. (Письмо получила знакомая, публикую с ее разрешения)", – прокомментировал Ильин.

У матерей-одиночек начали отбирать помощь Facebook Арсена Ильина

В сети гневно отреагировали на случившееся и посоветовали получателям помощи идти в суд: "Пусть подают в суд. В них банально нет средств на уплату судебного сбора. А также они не предоставили документ, который показывает расчет пересчета, поэтому их требование не является аргументированным и подлежащим к выполнению", "Я бы судился – встречный иск и журналистов подтянул бы. И дал огласку такую, чтобы ... сама на коленях приползла, умоляла иск отменить. Дело принципа".

Пользователи посоветовали идти в суд Facebook Арсена Ильина

Украинцы возмущены решением властей Facebook Арсена Ильина

Многие в резкой форме раскритиковали действия властей: "Какая жесть, это же надо так себя не уважать, чтобы последнюю копейку у детей забрать. Полный трэш", "Дно пробито", "Позор", "Почему-то не удивлена".

Реакция соцсети Facebook Арсена Ильина

Реакция соцсети Facebook Арсена Ильина

Реакция соцсети Facebook Арсена Ильина

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским ФЛП, которые закрыли бизнес на время карантина из-за пандемии коронавируса, правительство решило выплачивать помощь на детей в размере одного прожиточного минимума на ребенка.

В Украине на время карантина усилят социальную поддержку семей с детьми. Так, те, кто зарегистрировался в центре занятости, могут по упрощенной программе обратиться в центр соцзащиты и получить помощь в размере около 3 тыс. грн.