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У матерей-одиночек начали требовать назад выплаченную помощь: украинцы разгневаны. Фотофакт

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
2,9 т.
У матерей-одиночек начали требовать назад выплаченную помощь: украинцы разгневаны. Фотофакт

У матерей-одиночек начали отбирать помощь.

В Ривне разгорелся скандал из-за решения местных властей начать забирать обратно в бюджет помощь, выплаченную матерям-одиночкам.

О вопиющем случае рассказал врач Львовской областной детской клинической больницы "Охматдет" Арсен Ильин на своей странице в Facebook.

Он опубликовал фотографию письма, которое пришло его знакомой от городского управления социальной защиты населения. В нем указано, что по постановлению Кабмина №632 от 22 июля был произведен перерасчет выплат, предназначенных на помощь матерям-одиночкам на период карантина.

"В результате перерасчета было установлено, что Вам за период с 01.07.2020 года было выплачено излишнюю помощь на детей для одиноких матерей в сумме 2218 грн 00 коп. ... Управление сообщает, что средства в сумме 2218 грн 00 коп. необходимо в течение месяца вернуть на счет управления труда и социальной защиты населения города Ривне", – сказано в документе.

Также, указывается, что в случае неуплаты средств добровольно, их взыщут в судебном порядке.

Кабмин пересчитал помощь матерям-одиночкам

Кабмин пересчитал помощь матерям-одиночкам Facebook Арсена Ильина

"Хороший мальчик и команда профукали на себя денежки, где взять не знают, решили в мам забрать. Предписывают мамочкам отдать полученную помощь на детей! 2218 грн с каждой! Кто не отдаст, того в суд. (Письмо получила знакомая, публикую с ее разрешения)", – прокомментировал Ильин.

У матерей-одиночек начали отбирать помощь

У матерей-одиночек начали отбирать помощь Facebook Арсена Ильина

В сети гневно отреагировали на случившееся и посоветовали получателям помощи идти в суд: "Пусть подают в суд. В них банально нет средств на уплату судебного сбора. А также они не предоставили документ, который показывает расчет пересчета, поэтому их требование не является аргументированным и подлежащим к выполнению", "Я бы судился – встречный иск и журналистов подтянул бы. И дал огласку такую, чтобы ... сама на коленях приползла, умоляла иск отменить. Дело принципа".

Пользователи посоветовали идти в суд

Пользователи посоветовали идти в суд Facebook Арсена Ильина

Украинцы возмущены решением властей

Украинцы возмущены решением властей Facebook Арсена Ильина

Многие в резкой форме раскритиковали действия властей: "Какая жесть, это же надо так себя не уважать, чтобы последнюю копейку у детей забрать. Полный трэш", "Дно пробито", "Позор", "Почему-то не удивлена".

Реакция соцсети

Реакция соцсети Facebook Арсена Ильина

Реакция соцсети

Реакция соцсети Facebook Арсена Ильина

Реакция соцсети

Реакция соцсети Facebook Арсена Ильина

Как сообщал OBOZREVATEL, украинским ФЛП, которые закрыли бизнес на время карантина из-за пандемии коронавируса, правительство решило выплачивать помощь на детей в размере одного прожиточного минимума на ребенка.

В Украине на время карантина усилят социальную поддержку семей с детьми. Так, те, кто зарегистрировался в центре занятости, могут по упрощенной программе обратиться в центр соцзащиты и получить помощь в размере около 3 тыс. грн.

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