В Украине начала работу миссия МВФ: что запланировано

В Украине со вторника, 21 мая, начала работу миссия Международного валютного фонда.

Эксперты фонда проведут встречи с представителями правительства и по итогам работы должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 млрд долларов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман рассказывал, что миссия планирует работать две недели. Среди основных проблемных вопросов он отметил принятие новой редакции закона об ответственности за незаконное обогащение.

По мнению экспертов, работа миссии и вероятность принятия ею позитивного решения могут столкнуться с дополнительными трудностями в связи с тем, что президент Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и предложил правительству уйти в отставку.

При этом днем ранее советник Зеленского по макроэкономической политике Олег Устенко сообщил, что Украина в краткосрочной перспективе сможет удержать макрофинансовую стабильность без очередного транша Международного валютного фонда.

"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более 20 млрд долларов золотовалютных резервов", – заявил он.

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. При этом около 1,4 млрд долларов предоставили сразу, а остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Миссия МВФ будет находиться на территории Украины на протяжении двух недель

Напомним, что МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместо отмененной статьи Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Документ возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы – было зарегистрировано более 10 законопроектов от парламентариев.

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