В Украине на 1 миллион оштрафовали государственный банк

Антимонопольный комитет оштрафовал государственный Ощадбанк на 1,05 млн гривен за несвоевременное предоставление информации.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, значительный размер штрафа связан с учетом Комитетом отягчающих обстоятельств дела при принятии решения.

"ПАО "Государственный ощадный банк Украины" не предоставил информацию, которая требовалась Комитетом с целью сбора доказательств и доказательства или опровержения признаков нарушения в виде осуществления концентрации без разрешения органов Комитета", – сказано в сообщении.

Комитетом проводилось расследование соблюдения требований законодательства при приобретении Ощадбанком в собственность активов, которые имеют признаки единого имущественного комплекса, путем взыскания обращение на залоговое имущество.

Обращаем внимание, что законодательством не предусмотрено освобождение банковских учреждений от необходимости получения разрешения на концентрацию, несмотря на защиту банком своих прав как кредитора (исключая ситуаций, предусмотренных пунктом 5 части третьей статьи 22 Закона Украины "О защите экономической конкуренции").

"Отказ ОАО "Государственный ощадный банк Украины" в предоставлении информации по требованию Комитета привела к невозможности установления действительных обстоятельств и завершения расследования. То есть, это привело к невозможности выполнения Комитетом возложенных на него обязанностей", – сообщили в АМКУ.

Отмечается, что создание банком такой ситуации может свидетельствовать о намерении скрыть информацию, которая могла доказать наличие в действиях банка признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября Национальный банк Украины вынес письменное предупреждение Райффайзен Банку Аваль и Креди Агриколь Банку за то, что они не прекратили вывода денег клиентами из учреждений в оффшоры.