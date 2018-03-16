В Украине может резко подорожать коммуналка: сколько придется заплатить

Если тариф на газ поднимут, как это говорится в меморандуме с МВФ, то следом подорожает горячая вода, отопление. По разным оценкам, коммунальные услуги могут вырасти в цене на 14%-62% уже в этом году.

Как пояснила "Обозревателю" координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, около 70% в стоимости тепла – расходы на голубое топливо. Такая же ситуация и с горячей водой. Для примера рассчитаем, как могут измениться суммы в платежках, если тариф на газ поднимут на 14% и пропорционально подорожают горячая вода и отопление. Так, согласно социальным нормам потребления, семья из трех человек в столичной квартире площадью 40 квадратных метров может "намотать" тепла на 2337 грн, газа почти на 70 грн и горячей воды на 367 грн. Если же пересчитать платежки по нормативам при условии, что указанные услуги подорожают на 14%, за отопление придется заплатить на 327 грн (более 2664 грн), за газ на 9 грн больше (79 грн), а за горячую воду на 74 грн больше (441 грн).

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Татьяна Бойко считает, что стоимость газа может увеличиться примерно на 20%, но уже с октября этого года или даже с 2019-го. В то же время в меморандуме с МВФ сказано, что тариф на газ должны пересчитать в конце отопительного сезона.

Напомним, ранее "Обозреватель" подробно писал о том, как и когда подорожает газ в Украине. В меморандуме с МВФ правительство взяло на себя обязательство удерживать тариф на газ на уровне импортного паритета. И перед тем, как получить очередной кредитный транш, взятое на себя обязательство придется выполнить.