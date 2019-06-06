В Украине может резко подорожать алкоголь: озвучены новые расценки

В Украине могут повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки.

С соответствующей инициативой выступает Министерство экономического развития и торговли, говорится на сайте ведомства.

В частности, предлагается повысить цены:

на водку и ликероводочные изделия – на 10,7%;

коньяк (бренди) – на 9,1-9,5%;

вина – на 7,4-10,2%.

Таким образом, минимальная цена водки вырастет с 89,4 до 99 гривен, игристого вина – с 89 до 98 гривен, а виноградного вина – с 42 до 46 гривен.

Одновременно с этим цены на коньяк и бренди могут подскочить со 128,3 до 140 гривен.

Минимальная цена водки вырастет с 89,4 до 99 гривен "Сегодня"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в правительстве уже предупреждали о росте цен на алкогольную продукцию.

Причиной стал тот факт, что минимальные цены на алкоголь давно на пересчитывали. С этого момента увеличили ставки акцизного налога, подорожал спирт, тара, выросли зарплаты.

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