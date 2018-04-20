В Украине могут взлететь цены на газ: "Нафтогаз" предложил нововведение

"Нафтогаз" Украины приготовил Кабмину предложение по формированию новой цены на газ для населения, предполагающий применение двух цен в зависимости от объемов потребления.

Действующая цена в 6,96 тыс. за 1 тыс. кубометров будет распространяться на социальную норму потребления газа, а все что выше нормы будет стоить на 60-65% дороже. Таким образом с июня 2018 года цена газа сверх нормы может вырасти до 10,99 тыс., а с октября - до 11,47 тыс. за 1 тыс. кубометров, сказано в презентации НАКа, которая имеется в распоряжении "Українських Новин".

Отмечается, что правительству предлагается ввести понятие "социальный объем потребления"для населения и предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ).

Если газ используется в объемах, не выше установленных постановлением №203 от 23 марта 2016 года, а это сейчас 3,3 кубометра на человека в месяц при условии центрального снабжения горячей водой и 5,4 кубометра без такового, то конечная цена газа для потребителя останется на теперешнем уровне – 6,96 за кубометр (6,96 тыс. грн за тысячу кубометров).

При этом нормы потребления предлагается сократить на 15%. Если объем потребления будет превышать соцнорму, разница объемов газа оплачивается по более высокой цене - с июня 2018 года 10,99 тыс. грн (+58%), а с октября 2018 года – 11,47 тыс. грн (+65%) за тысячу кубометров.

"Фактически цена для населения и промышленности уравнивается. По сути, НАК предлагает использовать такой же подход дифференцирования тарифов, который действует сейчас при оплате за электроэнергию. При грубом подсчете, учитывая 12 млн потребителей газа, "социальный объем" газа может составить до 7 млрд кубометров, а по новым ценам будут продаваться остальные 9 с лишним млрд кубометров газа для населения и ТКЭ", – сказано в материале.

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