В Украине могут ввести льготы для ІТ-специалистов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о механизме электронного резидентства для ІТ-сотрудников, который вводит льготную ставку налога на прибыль в 5%.

Соответствующий проект закона зарегистрировали народные депутаты из фракции "Голос" Ярослав Железняк, Владимир Цабаль, Кира Рудик и Галина Васильченко, а также депутат из "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Идея простая. Если ты "айтишник" из Индии, Китая, Пакистана, Германии или, даже, Беларуси, то ты, находясь в своей стране, можешь стать электронным резидентом, то есть электронным плательщиком налогов. И для этого ты будешь платить лишь один простой налог – 5%, который платят наши ФЛП с оборота", – отметил Железняк.

Авторы законопроекта отмечают, что этот механизм позволит привлечь в госбюджет дополнительные средства.

"Это предложение, может быть, не будет так интересно США или ЕС, но точно будет интересно другим странам, особенно из Азии, Востока, у которых не лучшая репутация и более сложное налоговое законодательство по сравнению с украинским", – резюмировал Железняк.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).