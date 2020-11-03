В Украине могут ввести "карантин выходного дня" с 6 ноября: что закроют

В Украине уже в конце этой недели (с 6 ноября) могут ужесточить карантин. Власти могут запретить работу общепитов, фуд-кортов и развлекательных зон в ТРЦ на три дня в неделю.

Об этом рассказал со ссылкой на собственные источники глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, передает UBR.

"По моим данным из разных источников, с этой пятницы в Украине может быть введен "карантин выходного дня". Смысл такого карантина – с пятницы по воскресенье включительно будет запрещена работа всех ресторанов (кроме как только на вынос), а также фуд-кортов и развлекательных зон в торговых центрах", – сообщил он.

По его словам, это будет первая мера ужесточения карантинных правил в связи с неутешительной эпидемиологической ситуацией. В дальнейшем, если рост заболевания продлится, запреты могут расширить на все дни, а не только на выходные.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские СМИ узнали, что карантин могут ужесточить, начиная со следующей недели.

Вместе с этим министр здравоохранения Максим Степанов, выступая сегодня, 3 ноября, в Верховной Раде, отметил, что ситуация с COVID-19 в Украине "близка к катастрофической".