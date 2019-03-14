В Украине могут установить металлоискатели во всех ТРЦ: что произошло

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины заявило о планах добиться обязательной установки рамок металлоискателей на входах в супермаркеты, ТРЦ и прочих местах скопления людей.

"Безопасность людей для нас приоритет №1. Особенно – в местах большого сосредоточения людей, в частности, ТРЦ и иных больших общественных зданиях, так как риск возникновения чрезвычайных ситуаций тут намного выше", – заявил замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе, передает UBR.

По его словам, новые нормы предусматривают не только обязательное проектирование "рамок" на входах в здания, но и установку современных систем видеонаблюдения и сигнализации.

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Также Минрегионстрой предложил разрешить установку на крышах парковочных площадок и отменить ограничение по высоте потолков в залах торговых комплексов.

Распоряжения имеют обязательный характер, но коснуться они только проектов и строительства новых объектов, а также реконструкции существующих комплексов.

В то же время эксперты сомневаются, что такие требования помогут сделать торговые центры в Украине безопаснее.

"Совершенно очевидно, что рамки в ТРЦ не будут работать также, как в аэропорту. Сложно представить, что посетителей будут просить выкладывать из карманов ключи, монеты и мобильные, выворачивать наизнанку сумки. Кроме того, многое будет зависеть от того, какие инструкции получит служба безопасности комплекса, будет ли она идти на принцип, не пропуская конкретного человека", – резюмировал представитель одного из охранных агентств Роман Павлюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подала иски на закрытие 405 заведений из-за нарушения требований пожарной безопасности. В этот перечень попали 220 детских садов, 155 торгово-развлекательных центров и 30 больниц.

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