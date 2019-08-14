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В Украине могут снизить цену на электричество: что известно

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Кабинет министров внесет изменения в механизм публичных специальных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии, чтобы снизить стоимость ресурса для крупных промышленных потребителей.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе заседания правительства в среду, 14 августа.

"Сегодня на заседании Кабинета министров мы вносим отдельные изменения в ПСО, которые предоставят возможность крупным потребителям электрической энергии, в частности, металлургам, феросплавщикам и другим значительно снизить ту цену, которую они имеют сегодня", – сказал он.

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Игорь Насалик

Игорь Насалик

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что с 1 августа 2019 года произойдет снижение стоимости электроэнергии для небытовых потребителей.

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Персона
Игорь Насалик
Место
Украина
Тег
тарифы
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