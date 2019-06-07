В Украине могут резко подскочить тарифы на электричество: озвучено условие

Национальный банк Украины прогнозирует, что цены на электроэнергию вырастут на 25% в случае введения рынка электроэнергии.

"Вопрос, будет ли этот рынок работать с 1 июля, остается открытым. Наш официальный прогноз на сегодня предполагает, что с июля этого года цены вырастут на 25%", – сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает "Укринформ".

По его словам, это будет также иметь влияние на инфляцию – около 0,2 процентного пункта.

"Даже если это будет немного больше, это не будет иметь столь значительного влияния на общую инфляцию", – резюмировал Сологуб.

Цены вырастут на 25% в случае введения рынка электроэнергии

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января заработала новая модель розничного рынка электроэнергии. Всем потребителям придется подписать новые договора с поставщиками.

В НКРЭКУ заявили, что обращаться к поставщикам и распределительным компаниям не стоит, они сами должны прислать новые документы, указав идентификационный код.

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