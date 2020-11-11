В Украине могут поднять безпошлинный лимит посылок до €300: появился документ

В Украине предложили увеличить с €100 до €300 максимальную стоимость посылок из-за границы, которая не будет облагаться налогами.

Законопроект №4345 уже появился на сайте Верховной Рады Украины. Его зарегистрировала 9 ноября группа народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь". Автором указан Виктор Чорный. Документ предлагает внести изменения в Налоговый кодекс. Текст уже предоставили нардепам для ознакомления.

Что предлагают:

поднять максимальную стоимость посылок для физических лиц со 100 евро до 300 евро

поднять максимальную стоимость посылок для юридических лиц и ФЛП со 150 евро до 400 евро

Речь идет о товаре в одной посылке от одного отправителя.

Таким образом планируется уменьшить налоговую нагрузку на физических лиц, физлиц-предпринимателей, юридических лиц при ввозе на таможенную территорию Украины товаров.

Напомним, с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, касающиеся налогообложения посылок из-за рубежа. Если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель обязан уплатить налог на добавленную стоимость.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что вместе с коллегами по фракции разрабатывает законопроект о повышении лимита на безналоговые отправления международных посылок из-за рубежа в Украину со 100 до 150 евро.