В Украине могут отменить новое повышение цен на газ: что произошло

НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019 года.

Впервые за время существования режима возложения специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабинета министров о ПСО, сообщает "Экономическая правда".

В частности, "Нафтогаз" закупил газ в Словакии по цене, эквивалентной 6 тысячам гривен за тысячу кубометров. С учетом НДС и расходов на транспортировку и поставку это соответствует розничной цене на уровне примерно 8,4 тысячи гривен за тысячу кубометров.

"Реформа газового рынка в Украине дала возможность десяткам компаний свободно покупать газ на европейском рынке и поставлять его коммерческим потребителям", – говорится в письме председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Если дать возможность украинским домохозяйствам свободно выбирать поставщика природного газа, можно обоснованно ожидать, что цена, которую им предложит конкурентный рынок, будет меньше текущей регулируемой цены", – отметил Коболев.

Глава "Нафтогаза" также предложил правительству рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля.

По его словам, подобная либерализация предусматривает отмену режима ПСО и устранения существующих ограничений для смены поставщика природного газа, которые сейчас применяют частные газосбытовые компании.

Напомним, согласно постановлению о ПСО, стоимость газа для украинцев должна вырасти до 9,8 тысячи гривен за тысячу кубометров с 1 мая, а также может вырасти до 12,3 тысячи гривен с 1 января 2020 года.

"Экономическая правда"

"Экономическая правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 ноября 2018 года газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Украину оценили, как страну, для которой подорожание газа — один из самых серьезных рисков.

Также стало известно, что в Украине в мае 2019-го тариф на газ могут повысить с 8,55 до 9,7 грн/куб.

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