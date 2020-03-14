Главная Новости
14 марта • обновлено в 16:53
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Украине могут ограничить подачу воды: кого коснется

Читать материал на украинском

В Украине в случае ограничения в использовании воды мера в первую очередь коснется гидроэлектростанций, промышленных предприятий и водного транспорта.

Как сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины на запрос "Украинской правды", для нужд населения и орошения формируют запасы воды.

"Согласно статье 45 Водного кодекса Украины ограничения прав водопользователей или изменение условий водопользования возможны в случае маловодья. То есть при снижении водности рек, из которых осуществляется забор воды в соответствии с разрешением на специальное водопользование, возможно ограничение на забор воды. Ограничения будут касаться гидроэнергетики, водного транспорта, промышленности", – сказано в сообщении.

Ограничения воды

Ограничения воды

Vgorode

Поскольку основное орошение страны сосредоточено на юге (Херсонская, Николаевская и Запорожская области), то для этого уже проводится наполнение каскада днепровских водохранилищ. То есть в случае дефицита воды, приоритетность будет предоставляться использованию воды для питьевых и бытовых нужд населения и для орошения.

В Госагентстве уточнили, что наиболее уязвимы бассейны рек Рось, Южный Буг, Северский Донец, приток Среднего Днепра.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за аномально сухой осени и зимы в Украине впервые могут уменьшить подачу воды из водохранилищ и ограничить права потребителей воды.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
0
Смешно
11
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
сибирский ватник
сибирский ватник
Кастрюльки!всем копать ..колодцы.Ну и чтоб два раза не вставать море в Карпатах.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги