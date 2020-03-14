В Украине могут ограничить подачу воды: кого коснется

В Украине в случае ограничения в использовании воды мера в первую очередь коснется гидроэлектростанций, промышленных предприятий и водного транспорта.

Как сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины на запрос "Украинской правды", для нужд населения и орошения формируют запасы воды.

"Согласно статье 45 Водного кодекса Украины ограничения прав водопользователей или изменение условий водопользования возможны в случае маловодья. То есть при снижении водности рек, из которых осуществляется забор воды в соответствии с разрешением на специальное водопользование, возможно ограничение на забор воды. Ограничения будут касаться гидроэнергетики, водного транспорта, промышленности", – сказано в сообщении.

Ограничения воды Vgorode

Поскольку основное орошение страны сосредоточено на юге (Херсонская, Николаевская и Запорожская области), то для этого уже проводится наполнение каскада днепровских водохранилищ. То есть в случае дефицита воды, приоритетность будет предоставляться использованию воды для питьевых и бытовых нужд населения и для орошения.

В Госагентстве уточнили, что наиболее уязвимы бассейны рек Рось, Южный Буг, Северский Донец, приток Среднего Днепра.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за аномально сухой осени и зимы в Украине впервые могут уменьшить подачу воды из водохранилищ и ограничить права потребителей воды.

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