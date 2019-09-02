В Украине могут массово появиться автоматы для сбора бутылок

В Украине в общественном пространстве могут появиться специальные автоматы для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок – фандоматы.

В частности, в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложили проанализировать и изучить зарубежный опыт по установке таких устройств, говорится на сайте ведомства.

"Во многих странах Европы и мира на улицах в местах массового скопления людей можно встретить фандоматы. Это автоматы, которые обменивают пластиковые и другие бутылки, например, алюминиевые, на деньги или специальные чеки, за которые можно купить, к примеру, корм для животных или пакеты для собак", – отметил замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

По его словам, эта инициатива поощряет людей к разумному сбору и использованию пластика и улучшению экологического состояния городов.

"Думаю, в Украине это тоже могло бы сработать, поэтому сейчас хотим более детально изучить иностранный опыт для внесения соответствующих изменений в государственные строительные нормы. Пока ориентировочный расчет таков: 1 фандомат на 5000 человек", – резюмировал Парцхаладзе.

Соответствующие изменения планируется внести в государственные строительные нормы по благоустройству.

В общественном пространстве могут появиться специальные автоматы для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

В общественном пространстве могут появиться специальные автоматы для сбора пластиковых и алюминиевых бутылок

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сузят ширину левых полос движения в одном направлении. Теперь она будет составлять 3,5 м вместо 3,75 м.

В частности, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обновило государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования.

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