В Украине многоэтажки будут строить по-новому: в чем суть

В Украине обновят проект государственных норм строительства, в котором будет установлено максимально допустимую плотность застройки.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, многоэтажки создают огромную кучу проблем для жителей, ведь нет куда отдать ребенка в детсад, нет где прогуляться с друзьями, нет где поставить машину, выгулять собаку и многое другое.

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"Сегодня в действующем градостроительном ДБН отсутствуют предельные параметры застройки земельных участков относительно этажности, и через это они часто застраиваются на 90%, а то и на все 100%. Поэтому в обновленном проекте ДБН относительно планирования и застройки территорий мы вводим максимально допустимый % застройки участка, чтобы исключить ее сплошную застройку по всему периметру без благоустройства для жителей", - объяснил чиновник.

Чем выше этажность дома, тем меньший процент земельного участка отводится на застройку и больше на обустройство прилегающей территории.

Ведь чем выше дом и больше количество жителей там проживает, тем больше комфортных условий должно быть создано для них.

Так, для проектирования дома выше 11 этажей максимально допустимый % застройки земельного участка - 30%, остальные 70% - обустройство зеленых насаждений, зон отдыха и детских площадок.

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