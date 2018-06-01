В Украине меняют правила для еврономеров: что будет с ценами и штрафами

В Украине уже в ближайшее время могут резко сократить акцизные ставки на ввоз автомобилей на еврономерах. В то же время ужесточат и наказание за нелегальный ввоз машин и нарушение таможенных правил. Соответствующий проект закона разработал парламентский комитет по налоговой и таможенной политике.

OBOZREVATEL разобрался, как Рада предлагает изменить правила для автолюбителей на литовских номерах.

Две стороны медали: цены снизят, но наказание ужесточат

Действующие акцизные ставки разрабатывались еще в условиях развивающегося украинского автопрома, другого курса доллара, другой экономической ситуации, рассказывает глава налогового комитета Нина Южанина. Сейчас, по словам парламентария, в страну завозят "хлам", а низкие ставки позволят сделать более новые иномарки доступнее.

Для примера, если сейчас на новый автомобиль объемом двигателя 1600 куб. см нужно заплатить акциз в 427 евро, то по новым правилам – всего 150 евро. За такую же подержанную машину возрастом до пяти лет сейчас нужно заплатить 2629 евро, после нововведения – 300 евро. За машину старше пяти лет платят акциз размером 3906 евро, а по новым правилам – 750 евро (если автомобиль выпущен с 2000 по 2004 года – 1500 евро).

Принимать исключение из правил для отдельной группы украинцев, которые нарушили закон, нельзя, уверен налоговый эксперт Александр Почкун. "Если эта группа людей считает, что у нас высокие налоги при ввозе автомобилей, нужно добиваться, чтобы налоги были снижены, а не нарушать закон и шантажировать", - пояснил эксперт.

Представители "АвтоЕвроСилы" (организация, которая лоббирует интересы автолюбителей на машинах без украинской регистрации) с новым предложением парламента еще не ознакомились. Сейчас, как рассказала OBOZREVATEL Нина Южанина, документ находится на рассмотрении в правительстве. Чиновники должны подсчитать, как новые ставки повлияют на бюджет, допустим ли такой вариант. После, если разработанную версию законопроекта согласуют, за новые правила могут проголосовать уже на текущей сессии, уверены в комитете по налоговой и таможенной политике.

"Когда мы говорим о том, что мы можем предложить новую шкалу акцизных ставок, это для того, чтобы привести уровень уплаты налогов ближе к современным условиям, экономическим обстоятельствам. Есть и вторая часть - заграждающая. О правилах защиты, о том, как обезопасить себя от навала хлама. Мы остаемся на этой позиции", - добавляет глава профильного комитета.

"Заграждающая часть": новые правила

Парламентарии также предлагают изменить наказание за нарушение правил. Так, если привезти в Украину автомобиль на еврономерах и передать его в третьи руки, грозит штраф в размере 17 тыс. грн. Если пройти регистрацию не за 30 дней, как это положено, а опоздать на месяц – штраф 85 тыс. грн, больше месяца – 170 тыс. грн. Причем штрафы грозят и водителям, которые сели за руль неоформленной машины. Штраф – до 17 тыс. грн или лишения прав на год.

Еще одно важное предложение – ужесточить правила для машин, оформленных на фирмы. Сейчас, если автомобиль принадлежит, например, литовской компании, украинец может получить доверенность и ездить на нем целый год без регистрации. Если законопроект примут, этот срок сократят всего до 10 дней. "И сейчас на такой машине может год кататься только иностранный гражданин. Но они просто "оформляют на работу" украинцев, которые по факту покупают нерастаможенный автомобиль и пользуются им. Если сократить срок легального пользования до 10 дней, не будет больше такой возможности", – рассказывает юрист Александр Плахотник.

Также в Украине наладят обмен информацией между таможенной и фискальной службой. Они должны будут передавать информацию о машинах на еврономерах полиции, а уже те смогут законно останавливать нарушителей.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал об альтернативном варианте снижения акцизов на иномарки. В нем один из народных депутатов предлагает резко сократить акцизные ставки, правда, при этом не ужесточая наказания за нарушение таможенного законодательства.