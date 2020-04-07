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7 апреля • обновлено в 13:23
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В Украине каждая третья компания закрылась из-за карантина

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В Украине в связи с карантином временно приостановили свою деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Такие данные получило Сообщество украинских предпринимателей вместе с Ukrainian Marketing Group во время социологического исследования, сообщает Opendatabot.

В Украине каждая третья компания закрылась из-за карантина

Некоторые отрасли бизнеса остались совсем без доходов: это развлекательный и транспортный бизнес. Те компании, которые продолжают работать, резко теряют прибыль и сокращают штат сотрудников.

Треть владельцев бизнеса, преимущественно микроуровня, фиксируют падение доходов на 90-100% с начала карантина. Эти же предприниматели уволили до 50% штата сотрудников.

Владельцы малого и среднего бизнеса говорят об уменьшении доходов на 25-50% по сравнению с докарантинним периодом и уже уволили от 10 до 25% работников. Крупные предприятия теряют 10-25% прибылей, там прогнозируется сокращение штата на 25% до конца ограничительных мер.

Кроме того, на рынке труда уменьшилось количество вакантных мест. По данным Work.ua, за две недели вакансий стало меньше в 1,8 раза. В 2,5 раз сократилось количество новых публикаций о поиске новых сотрудников.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, в Украине карантин в нынешнем виде может закончиться в середине мая. Однако, он отметил, это пока неофициальная информация.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
транспорт бизнесмен
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"каждая третья компания закрылась" - вна ещё есть кому, чему закрываться?
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