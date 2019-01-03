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В Украине массово повысили пенсии: кого затронуло в первую очередь

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В Украине с 1 января 2019 года повысили пенсии 500 тыс. военных, а еще 2 млн украинцев получили прибавку в связи с повышением минимальной зарплаты. В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, женщины, которые имеют как минимум 30 лет стажа и мужчины с 35 годами стажа имеют право на заслуженном отдыхе получать как минимум 40% минималки. В декабре 2018-го их пенсия должна была быть на уровне не менее 1489 грн, а на данный момент – 1669 грн (на 180 грн больше).

Более кардинальное повышение ожидается весной. С 1 марта все пенсии пересчитают по формуле. К этому моменту Государственная служба статистики соберет информацию об инфляции, а Пенсионный фонд – о средней зарплате.

Согласно закону, перерасчет должен происходить с учетом средней зарплаты за последние три года (2016,2017 и 2018 года) и инфляции за прошедший год.

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В Украине массово повысили пенсии: кого затронуло в первую очередь

Как сообщал OBOZREVATEL, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2019 года.

Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
пенсиипенсии военнымУкраина
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