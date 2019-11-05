В Украине ликвидируют более тысячи государственных предприятий

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство намерено отправить в ликвидацию 1261 предприятие.

"Это значит, что этих предприятий не существует. Или там стол и два стула. Например, у нас в концерне "Укрспирт" есть такие заводы", – сообщил он в интервью "БизнесЦензору".

В частности, глава Минэкономразвития приводит в пример ЧАО "Экспортно-кредитное агентство".

"По закону оно ничего не может делать. Так закон прописан, что оно ничего не может сделать. Они хотели сделать что-то очень модное и хорошее. И пытались сделать. Я с ними спорил публично. Может быть, не все понимая. Сейчас у меня точка зрения немножко другая", – отметил Милованов.

По его словам, "Экспортно-кредитное агентство" вывели из-под законов, что делает данное ЧАО неэффективным.

"Так вот, это тоже мертвое предприятие… Они – часть государственной машины. И мы не знаем, сколько среди тех 3733 госпредприятий и огромного количества органов власти еще таких организаций", – резюмировал Милованов.

Правительство намерено отправить в ликвидацию 1261 предприятие

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