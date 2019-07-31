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В Украине ликвидировали банк сбежавшего в Россию олигарха

1.2т Читать материал на украинском

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о ликвидации ПАО "Реал Банк", которое принадлежало сбежавшему в Россию олигарху Сергею Курченко.

"Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №14801110043001610 о государственной регистрации прекращения ПАО "Реал Банк" как юридического лица", – говорится на сайте ФГВФЛ.

В Фонде гарантирования вкладов отметили, что теперь ликвидация финучреждения считается завершенной, а банк ликвидированным.

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Одновременно с этим были прекращены полномочия ФГВФЛ как ликвидатора "Реал Банка".

ФГВФЛ ликвидировал "Реал Банк", который принадлежал Сергею Курченко

ФГВФЛ ликвидировал "Реал Банк", который принадлежал Сергею Курченко

Сайт Сергея Курченко

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Сергей Курченко
Место
Украина
Тег
Фонд гарантирования вкладов
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