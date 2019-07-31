В Украине ликвидировали банк сбежавшего в Россию олигарха

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о ликвидации ПАО "Реал Банк", которое принадлежало сбежавшему в Россию олигарху Сергею Курченко.
"Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №14801110043001610 о государственной регистрации прекращения ПАО "Реал Банк" как юридического лица", – говорится на сайте ФГВФЛ.
В Фонде гарантирования вкладов отметили, что теперь ликвидация финучреждения считается завершенной, а банк ликвидированным.
Одновременно с этим были прекращены полномочия ФГВФЛ как ликвидатора "Реал Банка".
ФГВФЛ ликвидировал "Реал Банк", который принадлежал Сергею Курченко
Сайт Сергея Курченко
Как сообщал OBOZREVATEL:
Курченко сбежал из Украины следом за экс-президентом Виктором Януковичем, который был обвинен в госизмене.
В декабре 2017 года Печерский районный суд Киева наложил арест на ценные бумаги, корпоративные и интеллектуальные права, а также часть недвижимого имущества Курченко.
ГПУ получила разрешение на досудебное расследование и объявила о подозрении Курченко.
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