В Украине легализуют казино: где разрешат играть и на каких условиях

Верховная Рада зарегистрировала разработанный Кабинетом министров проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.
Соответствующий законопроект №2285призван комплексно упорядочить деятельность на соответствующем рынке, свидетельствует "Правительственный портал".
В частности, Кабинет министров предлагает установить:
ограничения количества лицензий, игорных заведений и игрового оборудования;
требование по размещению игорных заведений исключительно на территории отелей (класса 3-5 звезды – для залов игровых автоматов и класса 5 звезд – для казино);
обязательную верификацию игроков при приеме ставок/выплаты выигрышей и регистрации выигрышей в "Системе онлайн-мониторинга", которая администрируется налоговой службой;
обязательную сертификацию игрового оборудования для проведения азартных игр с международными стандартами;
усиление финансовой и уголовной ответственности за деятельность в сфере азартных игр без лицензии;
обязательность целевого направления платежей за лицензии в сфере азартных игр на развитие спорта, медицины и культуры в Украине.
Представители правительства отмечают, что принятие законопроекта урегулирует проблему распространения нелегального игорного бизнеса и ограничит распространение игромании.
Легализация игорного бизнеса также позволит бюджету получить до 5 миллиардов гривен.
Верховная Рада зарегистрировала проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере азартных игр
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.
Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Легализация казино в Украине" на OBOZREVATEL.