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18 октября • обновлено в 16:21
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В Украине легализуют казино: где разрешат играть и на каких условиях

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Верховная Рада зарегистрировала разработанный Кабинетом министров проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр.

Соответствующий законопроект №2285призван комплексно упорядочить деятельность на соответствующем рынке, свидетельствует "Правительственный портал".

В частности, Кабинет министров предлагает установить:

  • ограничения количества лицензий, игорных заведений и игрового оборудования;

  • требование по размещению игорных заведений исключительно на территории отелей (класса 3-5 звезды – для залов игровых автоматов и класса 5 звезд – для казино);

  • обязательную верификацию игроков при приеме ставок/выплаты выигрышей и регистрации выигрышей в "Системе онлайн-мониторинга", которая администрируется налоговой службой;

  • обязательную сертификацию игрового оборудования для проведения азартных игр с международными стандартами;

  • усиление финансовой и уголовной ответственности за деятельность в сфере азартных игр без лицензии;

  • обязательность целевого направления платежей за лицензии в сфере азартных игр на развитие спорта, медицины и культуры в Украине.

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Представители правительства отмечают, что принятие законопроекта урегулирует проблему распространения нелегального игорного бизнеса и ограничит распространение игромании.

Легализация игорного бизнеса также позволит бюджету получить до 5 миллиардов гривен.

Верховная Рада зарегистрировала проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере азартных игр

Верховная Рада зарегистрировала проект закона о государственном регулировании деятельности в сфере азартных игр

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

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Тема
Легализация казино в Украине
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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