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16 января • обновлено в 11:34
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В Украине легализуют казино: монобольшинство сделало важный шаг

2.1т
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Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 16 января, в первом повторном чтении поддержало законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса.

Документ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" за основу поддержали 260 народных депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Законопроект №2285-д вводит жесткие нормы за рекламу азартных игр, уголовную ответственность за проведение азартных игр без лицензии, ограничения на расположение игорных заведений на улицах. Таким образом, залы игровых автоматов будут только в отелях категории 3, 4, 5 звезд.

Документ предусматривает комплексное регулирование рынка азартных игр, в частности вводится:

  • система лицензирования деятельности в сфере азартных игр;

  • размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса;

  • жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.

Монобольшинство Верховной Рады в первом повторном чтении поддержало законопроект о легализации игорного бизнеса

Монобольшинство Верховной Рады в первом повторном чтении поддержало законопроект о легализации игорного бизнеса

Монобольшинство Верховной Рады в первом повторном чтении поддержало законопроект о легализации игорного бизнеса

Монобольшинство Верховной Рады в первом повторном чтении поддержало законопроект о легализации игорного бизнеса

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Автор
Виктор Калиненко
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Следующим будет закон о легализации проституции (его давно бы приняли - но столкнулись с чисто технической проблемой - как на каждую звезду навесить кассовый аппарат или хотя бы счетчик как в такси)
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Куни Чан
Куни Чан
Круть, казино с блекджеком и сами знаете кем)))
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