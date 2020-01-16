В Украине легализуют казино: монобольшинство сделало важный шаг

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 16 января, в первом повторном чтении поддержало законопроект №2285-д о легализации игорного бизнеса.

Документ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" за основу поддержали 260 народных депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Законопроект №2285-д вводит жесткие нормы за рекламу азартных игр, уголовную ответственность за проведение азартных игр без лицензии, ограничения на расположение игорных заведений на улицах. Таким образом, залы игровых автоматов будут только в отелях категории 3, 4, 5 звезд.

Документ предусматривает комплексное регулирование рынка азартных игр, в частности вводится:

система лицензирования деятельности в сфере азартных игр;

размер платы за лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса;

жесткие требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр с целью гарантирования выплат выигрышей.

Монобольшинство Верховной Рады в первом повторном чтении поддержало законопроект о легализации игорного бизнеса

Монобольшинство Верховной Рады в первом повторном чтении поддержало законопроект о легализации игорного бизнеса

Новость дополняется...

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!